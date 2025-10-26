Dal PNRR al quotidiano: il Ministero della Cultura investe 300 milioni per trasformare musei, archivi e biblioteche in spazi accessibili, inclusivi e partecipati.. Una rivoluzione silenziosa ma profonda sta attraversando l’Italia, e parte da un gesto concreto: lo stanziamento di 300 milioni di euro da parte del Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, per rendere accessibili oltre mille istituti culturali pubblici e privati. Non si tratta solo di abbattere barriere architettoniche, ma di ripensare radicalmente il modo in cui viviamo musei, biblioteche, parchi archeologici e archivi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il Ministero della Cultura guida la rivoluzione dell’accessibilità nei luoghi della memoria