Il Ministero ci aiuti Siena può essere centrale nel settore

Che successo la Rassegna del puledro anglo-arabo edizione numero 4. "Sono veramente molto felice, sia per l’allestimento, il consiglio direttivo si è dato da fare. C’è lo spazio per i bambini che ha funzionato alla grande. Avevamo fatto le pergamene per il battesimo della sella, le prime 100 sono andate via in mezz’ora", dice soddisfatto Simone Pacchierotti, presidente dell’Associazione anglo arabo corse tracciando il bilancio. "Solo la mattina credo che ci sia stato il triplo di persone del 2024", aggiunge girando gli occhi al cielo che è stato clemente. "Vuol dire che questa iniziativa funziona, ci abbiamo creduto da sempre", sottolinea il presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

