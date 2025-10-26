Il Ministero ci aiuti Siena può essere centrale nel settore
Che successo la Rassegna del puledro anglo-arabo edizione numero 4. "Sono veramente molto felice, sia per l’allestimento, il consiglio direttivo si è dato da fare. C’è lo spazio per i bambini che ha funzionato alla grande. Avevamo fatto le pergamene per il battesimo della sella, le prime 100 sono andate via in mezz’ora", dice soddisfatto Simone Pacchierotti, presidente dell’Associazione anglo arabo corse tracciando il bilancio. "Solo la mattina credo che ci sia stato il triplo di persone del 2024", aggiunge girando gli occhi al cielo che è stato clemente. "Vuol dire che questa iniziativa funziona, ci abbiamo creduto da sempre", sottolinea il presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Aiuti per la Palestina, via libera alla destinazione degli stanziamenti Un milione e cento mila euro andranno a Gaza, un milione alla Cisgiordania con un progetto cofinanziato dal ministero degli Affari esteri. Leggi la notizia https://ow.ly/qCXg50XfrcI #A - facebook.com Vai su Facebook
Secondo il Ministero degli Esteri israeliano, nessuna delle 40 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate da Israele durante lo Yom Kippur trasportava aiuti umanitari http://bit.ly/3KGWGK6 Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce #GlobalSumudFilotilla - X Vai su X
"Il Ministero ci aiuti. Siena può essere centrale nel settore" - "Sono veramente molto felice, sia per l’allestimento, il consiglio ... msn.com scrive