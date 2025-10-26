Il midcult perbenista che tiene in vita Pasolini senza capirlo

Ilfoglio.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciocchezzaio su Pasolini furoreggia, pazienza. Il sacro, l’espansione della coscienza, che non si sa bene cosa voglia dire, la censura, il dileggio omofobico, santità e margina. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il midcult perbenista che tiene in vita pasolini senza capirlo

© Ilfoglio.it - Il midcult perbenista che tiene in vita Pasolini senza capirlo

Scopri altri approfondimenti

midcult perbenista tiene vitaIl midcult perbenista che tiene in vita Pasolini senza capirlo - La sua forza, anche poetica, è che era molto diverso da come è stato poi mummificato nel linguaggio comune. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Midcult Perbenista Tiene Vita