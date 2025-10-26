Il midcult perbenista che tiene in vita Pasolini senza capirlo

Lo sciocchezzaio su Pasolini furoreggia, pazienza. Il sacro, l’espansione della coscienza, che non si sa bene cosa voglia dire, la censura, il dileggio omofobico, santità e margina. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il midcult perbenista che tiene in vita Pasolini senza capirlo

Scopri altri approfondimenti

Il midcult perbenista che tiene in vita Pasolini senza capirlo - La sua forza, anche poetica, è che era molto diverso da come è stato poi mummificato nel linguaggio comune. Come scrive ilfoglio.it