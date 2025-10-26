Il Messina batte il CastrumFavara i giallorossi annullano la penalizzazione

Il Messina ha fatto bottino pieno nella prima uscita ufficiale del Racing City Group, battendo per 2 a 1 il CastrumFavara allo stadio “Franco Scoglio”. Il successo proietta i giallorossi a +2 in classifica, azzerata, quindi, la pesante penalizzazione di inizio stagione. In un clima. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

