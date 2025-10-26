IL MAESTRO DELL’ORRORE – Nella mente di Junji It? | recensione

Moscabianca Edizioni ci presenta un saggio di Gioele Cima dedicato al maestro assoluto del manga horror, ovvero Junji It?. Il Maestro dellorrore, secondo volume della collana  FUSHIGI, esplora l’immensa produzione del Maestro, un universo unico e terrificante intrinseco di mitologia, leggende urbane e angosce quotidiane. Trama. Giappone, 1986. Junji It? è un ragazzo di ventitré anni che divide l’appartamento con una delle sue sorelle a Nagoya. Lavora come odontotecnico ma è un occupazione estenuante che non lo aggrada particolarmente, in quanto non gli da la giusta motivazione per definire la sua vita soddisfacente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

