IL MAESTRO DELL’ORRORE – Nella mente di Junji It? | recensione
Moscabianca Edizioni ci presenta un saggio di Gioele Cima dedicato al maestro assoluto del manga horror, ovvero Junji It?. Il Maestro dell’orrore, secondo volume della collana FUSHIGI, esplora l’immensa produzione del Maestro, un universo unico e terrificante intrinseco di mitologia, leggende urbane e angosce quotidiane. Trama. Giappone, 1986. Junji It? è un ragazzo di ventitré anni che divide l’appartamento con una delle sue sorelle a Nagoya. Lavora come odontotecnico ma è un occupazione estenuante che non lo aggrada particolarmente, in quanto non gli da la giusta motivazione per definire la sua vita soddisfacente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altre letture consigliate
25 ottobre 1881 Nasceva Pablo Picssso "L'ufficiale nazista osservando Guernica, mi chiese: avete fatto voi questo orrore orrore, maestro?" "No, è opera vostra, risposi." - facebook.com Vai su Facebook
"Maestro, l'avete fatto voi questo orrore?" "No, l'avete fatto VOI!" (Pablo Picasso) #madrid @ComunidadMadrid - X Vai su X
Vizio parziale di mente per il maestro arrestato - Dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti un maestro d’asilo arrestato ad aprile a Milano... Riporta ilgiorno.it