Il Liverpool non fa che perdere per Slot gli avversari hanno imparato ad affrontarli
Arne Slot e il suo Liverpool hanno perso (di nuovo). Questa volta sul campo del Brentford per 3-2. È la maledizione dei campioni. In Premier League ora in testa c’è l’Arsenal con un sorprendente Sunderland al secondo posto. Il Liverpool è fuori dalla Champions con 15 punti al sesto posto, con 4 sconfitte e ben 14 gol subiti in 9 partite. Quest’oggi può essere persino scavalcato dal Tottenham e dal Crystal Palace. Il Guardian ha analizzato la situazione riportando anche le parole dell’allenatore dei Reds. Slot ha ammesso che la sconfitta del Liverpool di ieri è stata la peggiore (Guardian). Si legge così sul quotidiano inglese: “Arne Slot ha ammesso che la sconfitta di ieri contro il Brentford è stata “forse” la più deludente da quando è allenatore del Liverpool, e ha riconosciuto che gli avversari sembrano aver capito come giocare contro di loro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Liverpool non fa che perdere, per Slot gli avversari hanno imparato ad affrontarli. Il Guardian riporta le sue parole nel post-gara. «Non abbiamo ancora trovato una risposta, ieri ci siamo preparati solo sui lanci lunghi e su quelli abbiamo preso gol». Intanto l'A - facebook.com Vai su Facebook
Liverpool, Slot sicuro: «Momento difficile per tutti, anche Salah è umano. tutti hanno più di 11 giocatori in grado di giocare una partita» - Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brentford il tecnico spiega le difficoltà dei Reds Il Liverpool si prepara a una sfida cruciale contro il Bre ... Come scrive calcionews24.com
Liverpool in crisi, Slot nel mirino delle critiche: scenari ribaltati - Da ottobre il progetto Liverpool targato Arne Slot sta subendo un'involuzione: il trionfo in Premier e il buon avvio di stagione sembrano lontani. Segnala goal.com
Liverpool, finalmente Chiesa. Slot: "Torna in campo". Non gioca da tre mesi - Un'oretta in campo col West Ham, poi un infortunio muscolare durato più di due mesi, la sparizione dal ... Scrive gazzetta.it