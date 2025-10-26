il liverpool non fa che perdere per slot gli avversari hanno imparato ad affrontarli

Arne Slot e il suo Liverpool hanno perso (di nuovo). Questa volta sul campo del Brentford per 3-2. È la maledizione dei campioni. In Premier League ora in testa c’è l’Arsenal con un sorprendente Sunderland al secondo posto. Il Liverpool è fuori dalla Champions con 15 punti al sesto posto, con 4 sconfitte e ben 14 gol subiti in 9 partite. Quest’oggi può essere persino scavalcato dal Tottenham e dal Crystal Palace. Il Guardian ha analizzato la situazione riportando anche le parole dell’allenatore dei Reds. Slot ha ammesso che la sconfitta del Liverpool di ieri è stata la peggiore (Guardian). Si legge così sul quotidiano inglese: “Arne Slot ha ammesso che la sconfitta di ieri contro il Brentford è stata “forse” la più deludente da quando è allenatore del Liverpool, e ha riconosciuto che gli avversari sembrano aver capito come giocare contro di loro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

