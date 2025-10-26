Il leghista Borghi senza freni | Il patto di stabilità ha rotto i cog*ioni Fornero? Abolita basta rompere le balle
“ Non ci sarà nessun cavolo di aumento di questa età pensionabile. Perché uno deve andare a rompere le balle ancora con la legge Fornero? La Fornero è stata abolita “. Sono le parole senatore della Lega, Claudio Borghi, che, ospite della trasmissione Battitori Liberi (Radio Cusano Campus), parla senza filtri di pensioni, spese militari e Unione Europea. Il primo bersaglio è il M5s. Borghi commenta lo scontro avvenuto nei giorni scorsi a Coffee break tra il senatore pentastellato Luca Pirondini e il deputato leghista Stefano Candiani, accusando i 5 Stelle di manovre orchestrate. “ Praticamente è stato dato sicuramente un ordine, perché io ormai conosco come funzionano i 5 Stelle: è stato dato un ordine a tutti quelli che fanno propaganda online del M5s a dire: ‘Aaaah, la Fornero! Dite che Salvini 3 anni fa disse “Se vinciamo le elezioni e non cancelliamo la legge Fornero, siete liberi di spernacchiarmi””. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
