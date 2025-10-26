Il lavoro da elettricista i progetti il papà pompiere | chi era Omar Masia morto Gallura
Una notte di festa si è trasformata in tragedia nelle campagne di Tempio Pausania, in Gallura. Cinque ragazzi, diretti a una festa di laurea, viaggiavano a bordo di una Bmw lungo la strada provinciale Baldu–L’Agnata quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada ed è precipitata da un ponte. Nel terribile impatto ha perso la vita Omar Masia, 25 anni, originario di Calangianus. Gli altri quattro giovani che si trovavano con lui sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale. Il padre tra i soccorritori. Il dramma si è fatto ancora più straziante quando si è scoperto che tra i primi soccorritori arrivati sul posto c’era anche il padre di Omar, Massimiliano Masia, vigile del fuoco in servizio presso il distaccamento di Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
