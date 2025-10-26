Il Grande Fratello raddoppia | andrà in onda lunedì 27 e giovedì 30 ottobre

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partecipazione al Festival dello Spettacolo, Simona Ventura ha annunciato che il Grande Fratello raddoppia. Il reality show di Canale5 andrà in onda lunedì 27 ottobre e raddoppierà l’appuntamento settimanale con la puntata di giovedì 30. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

grande fratello raddoppia andr224Il Grande Fratello raddoppia: andrà in onda lunedì 27 e giovedì 30 ottobre - Durante la partecipazione al Festival dello Spettacolo, Simona Ventura ha annunciato che il Grande Fratello raddoppia ... Segnala fanpage.it

Grande Fratello non lascia ma raddoppia, due puntate a settimana - Simona Ventura ha annunciato al Festival dello Spettacolo che il Grande Fratello raddoppia, due puntate a settimana per il reality. libero.it scrive

grande fratello raddoppia andr224Grande Fratello, scintille d’amore tra Omer e Rasha (ma lui tentenna). E Simona Ventura scrive a Donatella - Cuori che battono, tensioni che esplodono e colpi di scena continui: nella Casa del Grande Fratello, oggi più che mai, si intrecciano sentimenti, strategie e imprevisti. libero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Raddoppia Andr224