Il Grande Fratello raddoppia | andrà in onda lunedì 27 e giovedì 30 ottobre

Durante la partecipazione al Festival dello Spettacolo, Simona Ventura ha annunciato che il Grande Fratello raddoppia. Il reality show di Canale5 andrà in onda lunedì 27 ottobre e raddoppierà l’appuntamento settimanale con la puntata di giovedì 30. 🔗 Leggi su Fanpage.it

