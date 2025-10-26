Il giovane attore Lucio Morano premiato con la Torre d’Oro 2025
La Torre d’Oro 2025 a un giovanissimo attore. È Lucio Morano, giovane attore sammaurese, ad essere insignito del prestigioso riconoscimento che ogni anno l’Amministrazione comunale conferisce ai e alle giovani che si sono contraddistinti nel campo del lavoro, della cultura, dell’arte, dello sport. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
