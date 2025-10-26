Il Giorno del Derby | Salernitana-Casertana Si prevede un’affluenza di circa 12.000 spettatori

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: il derby tra Salernitana e Casertana. Questo incontro, che si svolgerà allo Stadio Arechi di Salerno, non è soltanto una sfida sportiva, ma un evento che trascende il calcio, coinvolgendo la comunità, la storia e la passione di due tifoserie L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Il Giorno del Derby: Salernitana-Casertana. Si prevede un’affluenza di circa 12.000 spettatori

?Alle 20:45 torna Contatto Sport In studio con Pellegrino Marciano, i giornalisti Alfredo Pedullà, Michelangelo Freda, Francesco Guarino e Nicola Binda. In esclusiva Luca Palmiero centrocampista dell’Us Avellino All’ordine del giorno la sconfitta nel derby co - facebook.com Vai su Facebook

#Pallavolo #serieA1 femminile, è il giorno del #derby: sul parquet la sfida @IlBisonteVolley e @SDBVolley #campionato - X Vai su X

E' il giorno del derby: la Salernitana sfida la Casertana, 13mila tifosi sugli spalti - Raffaele convoca anche Inglese, ma dovrebbe schierare dal 1' la coppia Ferrari- Da salernotoday.it

Il derby della pretattica: c'è anche Inglese tra i convocati della Salernitana - Per tutta la settimana, il centravanti granata ha gestito il trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Lo riporta salernotoday.it

Salernitana-Casertana: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Salernitana e Casertana contro nell'undicesima giornata del Girone C di Serie C: canale tv, formazioni e copertura streaming. Lo riporta calciomercato.com