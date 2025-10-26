Il gioco degli dèi rilettura dell’Iliade Boni apre la stagione del Persiani

Si apre giovedì prossimo alle 21.15 la stagione teatrale del Persiani di Recanati, con Alessio Boni e Antonella Attili in " Iliade. Il gioco degli dèi ". Il testo di Francesco Niccolini è liberamente ispirato all’Iliade di Omero e sarà il primo appuntamento della rassegna promossa dal Comune con l’ Amat e con il contributo di Regione Marche e ministero della Cultura. A dieci anni dalla nascita, il gruppo artistico il Quadrivio – formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer –, dopo I Duellanti e Don Chisciotte, riscrive e mette in scena il poema omerico per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e confrontarsi con la guerra di tutte le guerre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

