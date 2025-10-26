Il futuro dell’Italia è nucleare

Immaginate un’Italia coperta da pannelli solari e turbine eoliche. Un’idea suggestiva, ma poco realistica se si pensa ai consumi energetici che nei prossimi 15-20 anni potrebbero raddoppiare. È con questa immagine che il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin (nella foto), ha aperto il dibattito sugli scenari energetici del Paese, durante gli Stati generali della casa organizzati da Forza Italia a Torino. "Noi oggi consumiamo 310 miliardi di kilowatt all’anno e tra 15-20 anni arriveremo al doppio – ha avvertito il ministro – Non possiamo tappezzare il Paese di pannelli fotovoltaici e pale eoliche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Il futuro dell’Italia è nucleare"

