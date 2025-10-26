Il fuorigioco millimetrico di Mbappé contro il Barcellona | scoppia la polemica durante il Clasico
Al 12' il primo gol di Mbappé viene annullato dall'arbitro per una posizione di fuorigioco impercettibile: supera il difensore di mezzo scarpino, scoppia la polemica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
FUORIGIOCO MILLIMETRICO Il Napoli tira un sospiro di sollievo grazie alla tecnologia, ma non basta per evitare la rimonta. Dopo il vantaggio firmato McTominay, il PSV alza il ritmo e ribalta tutto con Saibari protagonista. Una gara che lascia l’amaro in b - facebook.com Vai su Facebook
Ovviamente nella discussione non mancheranno i “ma tanto per un mm sarà sempre fuori gioco” che ancora non hanno capito che il problema non è il fuorigioco millimetrico ma dare rilevanza, senso e applicazione alla ratio con cui venne implementato il fuor - X Vai su X
Il fuorigioco millimetrico di Mbappé contro il Barcellona: scoppia la polemica durante il Clasico - Al 12' il primo gol di Mbappé viene annullato dall'arbitro per una posizione di fuorigioco impercettibile: supera il difensore di mezzo scarpino, scoppia ... Secondo fanpage.it