Il fuorigioco millimetrico di Mbappé contro il Barcellona | scoppia la polemica durante il Clasico

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 12' il primo gol di Mbappé viene annullato dall'arbitro per una posizione di fuorigioco impercettibile: supera il difensore di mezzo scarpino, scoppia la polemica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

