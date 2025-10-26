Il Forlì non molla mai | pari al 92’ Stoccata di Giovannini al debutto
FORLì 1 PINETO 1 FORLì (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Elia, Cavallini (30’ st Coveri); Franzolini (25’ st S. Saporetti), Ripani (30’ st Giovannini), De Risio (16’ st Manuzzi); Macrì, Petrelli, Farinelli. A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ercolani, Graziani, Pellizzari, Spinelli, Berti, Valentini, Giovannini, Scorza. All.: Miramari. PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi (41’ st Serbouti), Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario (31’ Nebuloso), Pellegrino (31’ st Marrancone), Lombardi (41’ st Viero); Bruzzaniti, Schirone; D’Andrea. A disp.: Marone, Boccacci, Ienco, Gagliardi, Viero, Saccomanni, Tupone, Capomaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
