Il Foligno aspetta Terranuova | Dobbiamo dare continuità

"Provare a dare continuità ai risultati per ritrovare, partita dopo partita, quelle certezze, in parte smarrite". Una sorta di parola d’ordine quella di Alessandro Manni che dopo il blitz sul terreno dello Scandicci, dal confronto casalingo Foligno – Terranuova Traiana (stadio Blasone inizio ore 14.30) si aspetta una risposta confortante, un’altra prestazione da squadra per affrontare in serenità l’immediato futuro. Legittimo il desiderio del tecnico folignate ma altrettanto consapevole che: "Le partite sono sempre più difficili, perché le squadre cominciano a conoscersi ma anche e soprattutto perché tutti – aggiunge Manni – si sono presentati al via con organici di livello e con alcuni protagonisti che vantano un grosso bagaglio di esperienza accumulato nei campionati di Lega Pro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

