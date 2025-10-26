Il finto broker nullatenente che faceva la bella vita grazie alle truffe

Si spacciava per broker finanziario e prometteva investimenti redditizi, ma dietro alle offerte si nascondeva una truffa ben congegnata. La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto un presunto raggiro messo in piedi da un uomo che, secondo le indagini coordinate dalla Procura, avrebbe ingannato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

finto broker nullatenente facevaRovato, finto broker incastrato dalla stessa Guardia di Finanza di cui fingeva di avere i documenti - Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe messo in piedi un sofisticato schema truffaldino, facendo credere ai suoi clienti di partecipare a investimenti all'estero. msn.com scrive

finto broker nullatenente facevaFinto broker di Iseo prometteva investimenti sicuri, ma era una truffa - Lo hanno scoperto i militari della Compagnia di Rovato: il 42enne indagato per truffa, falsità materiale ed esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria ... Secondo giornaledibrescia.it

finto broker nullatenente facevaFinto broker usava falsi documenti della GdF, denunciato - Si spacciava per un esperto broker finanziario, prometteva rendimenti sicuri e mostrava documenti falsi della Guardia di Finanza per convincere le vittime a versargli denaro. Scrive msn.com

