Il finto broker nullatenente che faceva la bella vita grazie alle truffe
Si spacciava per broker finanziario e prometteva investimenti redditizi, ma dietro alle offerte si nascondeva una truffa ben congegnata. La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto un presunto raggiro messo in piedi da un uomo che, secondo le indagini coordinate dalla Procura, avrebbe ingannato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
