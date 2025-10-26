La prima edizione de Il Festival dello Spettacolo si conclude con l’ultima giornata, con grandi ospiti, da Renato Zero a Il Volo e con uno showcase serale. Ieri, nel corso della seconda giornata de Il Festival dello Spettacolo – il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento – tanti artisti del mondo dello spettacolo hanno incontrato il pubblico accorso numerosissimo negli spazi del Superstudio Più a Milano. Oltre a Carlo Conti e Stefano De Martino, sono intervenuti al Festival – tra i tanti – Simona Ventura, Benedetta Rossi, Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Stefano Accorsi, Paola Perego, Max Angioni, Tiberio Timperi, Giovanni Allevi, Jerry Calà e la reunion de I Cesaroni con Claudio Amendola, Lucia Ocone, Matteo Branciamore, Marta Filippi e Ludovico Fremont. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Il Festival dello Spettacolo, ultima giornata con Renato Zero, Il Volo, Panariello, Malgioglio