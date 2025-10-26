Il Festival dello Spettacolo ultima giornata con Renato Zero Il Volo Panariello Malgioglio
La prima edizione de Il Festival dello Spettacolo si conclude con l’ultima giornata, con grandi ospiti, da Renato Zero a Il Volo e con uno showcase serale. Ieri, nel corso della seconda giornata de Il Festival dello Spettacolo – il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento – tanti artisti del mondo dello spettacolo hanno incontrato il pubblico accorso numerosissimo negli spazi del Superstudio Più a Milano. Oltre a Carlo Conti e Stefano De Martino, sono intervenuti al Festival – tra i tanti – Simona Ventura, Benedetta Rossi, Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Stefano Accorsi, Paola Perego, Max Angioni, Tiberio Timperi, Giovanni Allevi, Jerry Calà e la reunion de I Cesaroni con Claudio Amendola, Lucia Ocone, Matteo Branciamore, Marta Filippi e Ludovico Fremont. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
