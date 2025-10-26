Il Festival dello Spettacolo 2025 Fiorello riceve tre Telegatti le sue dichiarazioni

Fiorello grande protagonista della mattina della giornata di chiusura della prima edizione de Il Festival dello Spettacolo. Fiorello grande protagonista della mattina della giornata di chiusura della prima edizione de Il Festival dello Spettacolo – il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, di scena negli spazi del Superstudio Più a Milano. Il pubblico ha assistito a oltre un’ora di chiacchierata-show con Aldo Vitali, Direttore di TV Sorrisi e Canzoni, a cui in chiusura si è aggiunto Fabrizio Biggio, partner radiofonico di Fiorello in La Pennicanza su Radio2. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Il Festival dello Spettacolo 2025, Fiorello riceve tre Telegatti, le sue dichiarazioni

Contenuti che potrebbero interessarti

Ieri è stata una giornata speciale! Ho partecipato al festival dello spettacolo, organizzato da “TV Sorrisi e Canzoni”. Oltre a una bellissima intervista sono stata onorata di ricevere il mitico Telegatto. È un premio che mi riempie di orgoglio e che, insieme a Marco - facebook.com Vai su Facebook

Fiorello chiude le porte a Sanremo: "Mai con Conti" - Rosario Fiorello durante il Festival dello Spettacolo ha spiegato perché non tornerà al Festival di Sanremo, spiegando che farlo senza Amadeus non sarebbe bello. Secondo libero.it

Fiorello: 'Per me basta Sanremo. Sinner? Polemiche brutte e sbagliate' - Difficilmente andrà al Festival di Sanremo e quanto ad un varietà, ritiene ormai incompatibili gli o ... ansa.it scrive

“Lo faccio per Amadeus”, l’annuncio di Fiorello: “Quest’anno Sanremo andrà così!”. Che peccato! - Dopo anni di successi e momenti indimenticabili sul palco dell’Ariston, Fiorello ha annunciato di non voler più partecipare al Festival di Sanremo. Scrive thesocialpost.it