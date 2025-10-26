Il festival delle colonne sonore La musica da film in Triennale tra classici e nuovi protagonisti

Colonne sonore. Colonne spesso portanti di film che hanno fatto storia. “Colonne” di suono che esistono e hanno una grande riconoscibilità anche indipendentemente dalla storia che accompagnano. E che dal 14 al 16 novembre negli spazi di Triennale a Milano per la prima volta si mettono in mostra. La prima edizione del Festival internazionale delle colonne sonore si chiama SLAM, ovvero “Sounds like a movie”. Ed è organizzato e curato dalla realtà imprenditoriale, con un grande e imprescindibile taglio artigianale e quasi sartoriale, CAM Sugar e da Triennale Milano. Caterina Caselli, Tommaso Ottomano, Lamberto Bava, Claudio Simonetti, Nicola Piovani, Walter Veltroni e quell’Emile Mosseri - pianista, cantante e compositore - che porta per la prima volta in Italia la propria musica: questi sono alcuni dei personaggi che dal 14 al 16 novembre animeranno gli spazi di Triennale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

