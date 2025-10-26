Il doppio dramma di Pietro Pulizzi | Una figlia manca con le altre non parlo da 21 anni
Quattro anni, un passo fuori casa e la vita che cambia per sempre. Domenica 26 ottobre, Denise Pipitone – scomparsa . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it
Pietro Pulizzi, il papà di Denise Pipitone, si racconta: “Io ho subito un doppio dramma, una figlia che manca e altre due con cui non parlo da 21 anni” #Verissimo - facebook.com Vai su Facebook
L'intervista a "Verissimo" ai genitori di Denise Pipitone. 26 ottobre 2025 Pietro Pulizzi: "Ho subito un doppio dramma, una figlia che manca e altre due con cui non parlo più"....CONTINUA LINK facebook.com/share/p/1A1XvM… #MissingDenise #Cerchiamo - X Vai su X
Denise Pipitone, mamma Piera Maggio: “Mia figlia va cercata”/ Il padre Pietro Pulizzi: “Spero tu sia felice” - Denise Pipitone, il caso a Chi l'ha visto: la mamma Piera Maggio che chiede di cercare la figlia. Da ilsussidiario.net
Pietro Pulizzi: “Denise mi manca, con le altre figlie non parlo da 21 anni” - Domenica 26 ottobre, Denise Pipitone – la bimba scomparsa 21 anni fa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani – ha compiuto 25 anni. Segnala msn.com