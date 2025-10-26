Jannik Sinner ha riscontrato qualche difficoltà fisica nel corso della finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il momento critico ha avuto luogo nel corso del terzo set sul cemento della capitale austriaca, dopo il superamento della due ore di gioco (il tedesco aveva avuto la meglio nella prima frazione, il tennista italiano aveva prevalso nel secondo parziale). Durante il settimo gioco, dopo che Zverev ha messo a segno il 40-15, il numero 2 del mondo si è toccato il quadricipite della coscia sinistra. Il teutonico si è aggiudicato il game, ma Sinner ha prontamente reagito e ha pareggiato i conti con un paio di ace consecutivi (4-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il dolore alla coscia e il doppio “massaggio”, poi la vittoria: cos’è successo a Jannik Sinner a Vienna