il dna lo incastra dopo quattro anni denunciato specialista dei furti

(Pavia) Ladri in fuga quasi quattro anni fa, ora col Dna è scattata la denucia per ricettazione e riciclaggio. I carabinieri della Compagnia di Stradella hanno reso noto ieri di aver individuato il presunto responsabile di un tentato furto in un’azienda agricola a Santa Maria della Versa, grazie al suo profilo genetico che è stato inserito nella banca dati del Dna dalla Francia, per fatti commessi dallo stesso uomo in quel Paese. L’episodio sulle colline dell’ Oltrepò pavese risale alla notte del 28 novembre 2021, quando il proprietario di un’azienda agricola aveva chiamato il 112 trovando due sconosciuti all’interno del giardino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

