Il derby lombardo s’infiamma nel finale Vardy-Brescianini | un punto a Cremonese e Dea
CREMONA La tendenza stagionale è ribadita: Cremonese e Atalanta hanno un gran feeling col segno “X”. Allo Zini, giusto 1-1. Succede tutto nel finale: al primo e storico gol in maglia grigiorossa di Vardy risponde il siluro di Brescianini. Ma il punto fa più comodo agli uomini di Nicola, che si confermano davvero ostici da battere soprattutto in casa e proseguono il loro lungo cammino verso la salvezza. I ragazzi di Juric si accendono solo nella ripresa, pagano la solita scarsa vena realizzativa e si allontanano ulteriormente dalle primissime posizioni. Venendo al match diverse novità per i grigiorossi, con Faye in difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
