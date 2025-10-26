Il derby lombardo s’infiamma nel finale Vardy-Brescianini | un punto a Cremonese e Dea

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CREMONA La tendenza stagionale è ribadita: Cremonese e Atalanta hanno un gran feeling col segno “X”. Allo Zini, giusto 1-1. Succede tutto nel finale: al primo e storico gol in maglia grigiorossa di Vardy risponde il siluro di Brescianini. Ma il punto fa più comodo agli uomini di Nicola, che si confermano davvero ostici da battere soprattutto in casa e proseguono il loro lungo cammino verso la salvezza. I ragazzi di Juric si accendono solo nella ripresa, pagano la solita scarsa vena realizzativa e si allontanano ulteriormente dalle primissime posizioni. Venendo al match diverse novità per i grigiorossi, con Faye in difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il derby lombardo s8217infiamma nel finale vardy brescianini un punto a cremonese e dea

© Sport.quotidiano.net - Il derby lombardo s’infiamma nel finale. Vardy-Brescianini: un punto a Cremonese e Dea

Contenuti che potrebbero interessarti

DIRETTA/ Atalanta Monza (risultato finale 2-1): la decide De Ketelaere! (oggi 6 agosto 2025) - Mentre sta per iniziare la diretta Atalanta Monza, possiamo curiosare nella storia dei precedenti ufficiali di questo derby lombardo che oggi pomeriggio si gioca come amichevole a Zingonia, ma per 31 ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Derby Lombardo S8217infiamma Finale