Il delirio della Schlein | Con il governo Meloni a rischio libertà di stampa e indipendenza dei giudici
Poche idee ma confuse, il solito ritornello sull’estrema destra, poco altro. Questa sera Elly Schlein è stata ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” e il monologo è sempre lo stesso, a partire dai presunti rischi per la libertà di stampa e per l’ indipendenza della magistratura. La leader Pd ha esordito sul botta e risposta con Giorgia Meloni per le sue incredibili dichiarazioni sull’attentato a Sigfrido Ranucci ( la Schlein ha accusato “la premier di estrema destra”, ndr ): “La risposta del premier? Io penso che la violenza di questo attacco dimostri che abbiamo ragione. Non si è mai vista una premier che passa il tempo ad attaccare l’opposizione, i sindacalisti, i giornalisti e i giudici che non a governare e a occuparsi delle liste di attesa e dei salari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il delirio della Schlein: "Con il governo Meloni a rischio libertà di stampa e indipendenza dei giudici" - La segretaria dem va in tv da Fazio e recita il solito monologo: "L'estrema destra dove governa dimostra tanta insofferenza verso i limiti della democrazia"
