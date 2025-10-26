Il Decreto Sicurezza è legge ma è bagarre in Senato
Il decreto Sicurezza è legge. Il provvedimento è stato convertito al Senato, dopo l’approvazione alla Camera del 29 maggio scorso. Il governo ha scelto di porre la questione di fiducia, confermata con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione. Decreto Sicurezza, Giorgia Meloni su X. Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X: “Con l’approvazione definitiva del decreto Sicurezza al Senato, il Governo compie un passo decisivo. Si rafforzano la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa ”. Piantedosi: “Un provvedimento strategico”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
