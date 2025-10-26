Il Decreto Sicurezza è legge ma è bagarre in Senato

Gbt-magazine.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto Sicurezza è legge. Il   provvedimento è stato convertito al Senato, dopo l’approvazione alla Camera del 29 maggio scorso. Il governo ha scelto di porre la questione di  fiducia, confermata con  109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione. Decreto Sicurezza, Giorgia Meloni su X. Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X: “Con l’approvazione definitiva del decreto Sicurezza al Senato, il Governo compie un passo decisivo. Si rafforzano la tutela dei cittadini, delle  fasce più vulnerabili  e dei nostri  uomini e donne in divisa ”. Piantedosi: “Un provvedimento strategico”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

il decreto sicurezza 232 legge ma 232 bagarre in senato

© Gbt-magazine.com - Il Decreto Sicurezza è legge, ma è bagarre in Senato

Contenuti che potrebbero interessarti

decreto sicurezza 232 leggeSulla sicurezza una manovra poco saggia - Il governo sei mesi fa mostrava il pugno duro con un decreto che introduceva 14 nuovi reati e inaspriva le pene. Lo riporta repubblica.it

decreto sicurezza 232 leggeDecreto sicurezza, così il governo espropria le funzioni del Parlamento - Lo scorso aprile, il governo ha adottato il decreto legge Sicurezza trasfondendovi il testo dell’omonimo disegno di legge, già pienamente incardinato in parlamento, senza che vi fosse un’emergenza evi ... Come scrive editorialedomani.it

La Cassazione &#232; brava, la Cassazione è cattiva - Venerdì l’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione in cui indica alcuni aspetti critici del cosiddetto “decreto sicurezza”. Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Decreto Sicurezza 232 Legge