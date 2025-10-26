Il custode del domani | preparare gli eredi al patrimonio come atto etico

Life&People.it La trasmissione del sapere, dei valori e, soprattutto, della leadership, rappresenta il momento più delicato e critico nel ciclo vitale di un’impresa familiare. L’ eredità e patrimonio non sono semplici asset da trasferire con un atto notarile, ma un complesso organismo di relazioni, cultura aziendale e responsabilità che, se non gestito con meticolosa pianificazione, può trasformarsi in un vero e proprio “tallone d’Achille”. I dati, purtroppo, parlano chiaro: in Italia, una percentuale significativa delle imprese familiari fatica a sopravvivere al primo passaggio generazionale, e la sopravvivenza cala drasticamente con le generazioni successive. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it