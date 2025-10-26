Il cuore non basta | i Baskers cadono in casa contro Senigallia

Il cuore, questa volta, non è bastato. I Chemifarma Baskers cadono tra le mura amiche contro Senigallia, in una gara fatta di parziali e controparziali. La formazione artusiana ha pagato la pesante assenza di Lorenzo Brighi, giocando una gara fatta di emotività ma concedendo troppi rimbalzi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it