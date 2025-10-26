Il concerto di Massimo Ranieri interrotto per il terremoto | le immagini diventano virali - VIDEO

26 ott 2025

Attimi di apprensione ieri sera al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, dove Massimo Ranieri si stava esibendo con il suo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Il concerto era da poco iniziato quando una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, con epicentro nel comune di Montefredane, è stata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

