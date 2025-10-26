Il recente annuncio di Halo: Campaign Evolved per PlayStation 5 ha già di per sé rappresentato una svolta storica, ma ciò che ha realmente infiammato i fan è stato un dettaglio imprevisto: durante la presentazione ufficiale, il community director di Halo, Brian Jarrard, si è mostrato con una maglietta PlayStation. Un gesto che, seppur forse innocente, è stato percepito da molti come una provocazione, un simbolico “colpo basso” ai fedeli utenti Xbox che per oltre vent’anni hanno considerato Halo il volto stesso della loro console. L’ex dirigente Xbox e Blizzard, Mike Ybarra, ha espresso pubblicamente il suo disappunto sui social, dando voce al malessere diffuso tra la community. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il community director di Halo con la maglietta di PlayStation è un affronto, secondo un ex-Xbox