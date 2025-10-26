Il club deciderà per la firma di gennaio

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Newcastle potrebbe essere occupato a gennaio. (Foto di George WoodGetty Images) Il Newcastle non ha avuto un inizio di stagione semplice e gli infortuni hanno giocato un ruolo significativo in questo. Al momento sono senza la coppia di terzini titolari Tino Livramento, così come l’acquisto estivo di £ 55 milioni Yoane Wissa. Wissa è stato coinvolto in una sua saga in stile Alexander Isak durante l’estate, quando ha scioperato al Brentford per forzare il trasferimento al Newcastle. Il suo desiderio è stato esaudito, ma deve ancora fare la sua comparsa con il suo nuovo club dopo aver subito un infortunio al ginocchio durante la sosta per le nazionali di settembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com