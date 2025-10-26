' Il clima sta cambiando e noi?' | Calci ospita l' incontro organizzato da Anci Toscana

Pisatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Calci, in collaborazione con Anci Toscana e con il supporto del Centro Commerciale Naturale di Calci, promuove ‘Clima: conoscere per prepararsiproteggeretutelare - Il clima sta cambiando. E noi?’, un incontro per capire come il cambiamento climatico sta trasformando il nostro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Clima: Giuliacci, ‘dai ghiacciai alle piogge, effetti cambiamenti sono allarmanti' - “Il clima sta cambiando e il fatto che sia colpa dell'uomo non è una semplice sensazione, ce lo dicono i dati scientifici: stiamo modificando il clima molto rapidamente ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Clima Sta Cambiando Calci