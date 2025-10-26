Il Clasico finisce in rissa | la polizia costretta a intervenire

Il Real Madrid ha vinto 2-1 sul Barcellona, con i gol di Mbappé e Bellingham, ma il risultato non è stato il protagonista della serata. Il Clasico è stato di per sé movimentato con l’espulsione di Pedri e Szczesny che ha parato un rigore a Mbappé. Pe non parlare della reazione di Vinicius al campo chiamato da Xabi Alonso. Ma la furia si è scatenata dopo il fischio finale. Una volta finita la partita, tutte le tensioni accumulate nei 90’ di gioco, si sono tradotte in un confronto infuocato tra le due panchine. In particolare ad essere stato preso di mira è stato Lamine Yamal, che aveva reso incandescente la vigilia del Clasico con una frase che evidentemente non è piaciuta nello spogliatoio dei Blancos: « Il Real Madrid ruba e si lamenta». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

