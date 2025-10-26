Il ciclone colpirà l’Italia questo giorno | ansia in queste città
Le previsioni del tempo si guastano, come segnalato dagli esperti: perturbazioni e piogge in arrivo Il meteo di questi giorni sta per subire un altro scossone. Dopo che l’ottobrata ha iniziato a fare largo a una fase molto più dinamica, con diverse perturbazioni che si sono susseguite su tante regioni, con alternanza ravvicinata, sarà in. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Contenuti che potrebbero interessarti
(Adnkronos) - Ancora forte maltempo al Sud, con l'occhio del ciclone diretto verso il Salento e instabilità sulle regioni adriatiche e ioniche con piogge, temporali e aria fredda. Ma prima che un nuovo vortice arrivi a colpire l'Italia nella prossima settimana, ecco u - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: Ciclone d'Autunno colpisce tutta l'Italia con piogge torrenziali, parla il meteorologo Lorenzo Tedici - Il Ciclone di inizio Autunno colpisce tutta l’Italia con piogge torrenziali. Scrive ilmeteo.it