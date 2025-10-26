Le previsioni del tempo si guastano, come segnalato dagli esperti: perturbazioni e piogge in arrivo Il meteo di questi giorni sta per subire un altro scossone. Dopo che l’ottobrata ha iniziato a fare largo a una fase molto più dinamica, con diverse perturbazioni che si sono susseguite su tante regioni, con alternanza ravvicinata, sarà in. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Il ciclone colpirà l’Italia questo giorno: ansia in queste città