Il Chievo è forte l' arbitro prende un abbaglio e la Nuova Sondrio va nuovamente ko

Sondriotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non riesce l'impresa alla Nuova Sondrio che viene sconfitta per 2-0 dal Chievo capolista nel match disputato oggi alla Castellina, valido per la nona giornata d'andata del girone B del campionato di serie D.L'abbaglioA indirizzare il match in maniera decisiva quanto accade all'8' del primo tempo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

