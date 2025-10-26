Il Cesena centra la cinquina in trasferta Shpendi ritrova il gol battuto pure il Sudtirol
SUDTIROL 0 CESENA 1 SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; El Kaouakibi (1’ st F. Davi), Bordon (10’ st Masiello), Kofler; Molina, Martini (1’ st Coulibaly), Tronchin, Casiraghi, S.Davi (17’ st Zedadka); Merkaj, Odogwu (33’ st Italeng). A disp: Adamonis, Mancini, Mallamo, Pecorino, Tait, Veseli, Brik. All.: Bocchini (Castori squalificato). CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (32’ st Guidi), Berti (32’ st Guidi), Castagnetti, Francesconi, Frabotta (35’ st Celia); Blesa (35’ st Diao), Shpendi (21’ st Olivieri). A disp.: Ferretti, Fontana, Arrigoni, Amoran, Piacentini, Bertaccini. All.: Mignani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
RADIO CENTRALE - facebook.com Vai su Facebook