Il centrodestra abruzzese celebra i tre anni di governo Meloni a Chieti con un obiettivo chiaro | riprendere il governo cittadino FOTO

Il centrodestra abruzzese si raduna a Chieti, nell'area industriale di via Piaggio, per celebrare tre anni del governo guidato da Giorgia Meloni e far rombare i motori in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma in città la prossima primavera. Due gli obiettivi chiari della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'EVENTO Il centrodestra abruzzese si riunisce a Chieti per celebrare i tre anni del governo Meloni? Leggi l'articolo: https://cityne.ws/WfMxn - facebook.com Vai su Facebook

TRE ANNI DI GOVERNO MELONI: A CHIETI EVENTO CDX ABRUZZO CON MINISTRO ROCCELLA - CHIETI – In occasione del terzo anniversario dell’insediamento del governo Meloni le forze del centrodestra abruzzese celebrano “gli importanti risultati finora raggiunti”. Si legge su abruzzoweb.it

Regionali, nel centrodestra mancano tre candidati: «Nomi prima delle Marche» - Un vertice fra leader che rotola in là e chissà se si farà in settimana. Segnala ilmessaggero.it

Tre diverse priorità e pochi soldi. Il centrodestra si riunisce dopo l'estate e ci sarà da ridere - Roboanti riforme, richieste di finanziamento continue, bandierine da issare. Da huffingtonpost.it