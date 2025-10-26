Il Catania non si ferma vince ancora e sogna | 1-0 al Benevento

Cataniatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catania adesso può sognare. I rossazzurri di Mimmo Toscano centrano un’altra vittoria pesantissima, battendo di misura per 1-0 il Benevento al Massimino grazie al rigore trasformato da Cicerelli nel finale di primo tempo. Una gara intensa, tatticamente complessa, giocata su ritmi alti e con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

