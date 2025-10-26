Il cardinale conservatore Burke celebra messa in latino a San Pietro | il via libera di Leone XIV

Un clamoroso ritorno alla tradizione. Il cardinale Raymond Leo Burke, patrono emerito del Sovrano Militare Ordine di Malta, ha celebrato la messa tridentina, ovvero quella in latino antecedente la riforma liturgica di san Paolo VI e del Concilio Ecumenico Vaticano II, all’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana. Un rito avvenuto ovviamente con l’autorizzazione di Leone XIV che, a differenza del suo immediato predecessore, è molto più tollerante verso chi predilige la messa in latino. Papa Francesco, infatti, con il motu proprio Traditionis custodes del 2021, ha limitato drasticamente la possibilità di celebrare questo rito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

