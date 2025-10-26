Il cardinale Burke celebra la messa in latino a San Pietro | papa Francesco l’aveva vietata
Benedetto XVI aveva liberalizzato il messale tridentino, Francesco lo ha ristretto. Ora Leone XIV ha concesso al cardinale ultraconservatore di celebrarlo per il pellegrinaggio dei fedeli affezionati al rito antico. Venerdì i vespri con Zuppi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
$Summorum Pontificum: Iniziata la S. Messa celebrata dal Cardinale Raymond Leo Burke. Folla di fedeli a San Pietro. - X Vai su X
https://catt.ch/newsi/il-cardinale-burke-si-difende-da-qualsiasi-critica-pubblica-nei-confronti-di-leone-xiv - facebook.com Vai su Facebook
Burke celebra in latino a S.Pietro, 'comunismo ateo è il male' - Il cardinale Raymond Leo Burke ha celebrato nel primo pomeriggio la messa in latino presso l'altare della Cattedra della basilica di San Pietro. ansa.it scrive
Rivincita dei conservatori. Burke a San Pietro con la messa in latino - Il rito straordinario, nella forma in latino precedente alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II, resta autorizzato secondo le norme vigenti, con le limitazioni introdotte da Papa Francesco nel ... Scrive msn.com
Litigano tutti, a sinistra Schlein, Conte, Landini, in chiesa Zuppi e Burke (che dice Messa in latino) - Litigano tutti, a sinistra Schlein, Conte, Landini, in chiesa Zuppi e Burke (che dice Messa in latino), la nota di Bruno Tucci. Da blitzquotidiano.it