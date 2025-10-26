Il cardinale Burke celebra la messa in latino a San Pietro | papa Francesco l’aveva vietata

Benedetto XVI aveva liberalizzato il messale tridentino, Francesco lo ha ristretto. Ora Leone XIV ha concesso al cardinale ultraconservatore di celebrarlo per il pellegrinaggio dei fedeli affezionati al rito antico. Venerdì i vespri con Zuppi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

