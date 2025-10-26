Il carcere di Como è senza Garante dei detenuti | così il Bassone rischia di diventare una dimensione fantasma

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante dei detenuti è la figura deputata a vigilare, ascoltare e segnalare eventuali abusi registrati all'interno di un carcere. "Al Bassone di Como tale figura manca da giugno 2024. Il rischio è che le criticità restino inascoltate, i dati ignorati e le zone grigie non affrontate", ha spiegato l'ex Garante, Alessandra Gaetani, a Fanpage.it. Così, però, il carcere rischia di diventare una vera e propria dimensione fantasma della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

carcere como 232 senzaComo, spedizione punitiva in carcere per lo spaccio di droga: feriti 3 agenti della Penitenziaria - Un gruppo di detenuti marocchini ha cercato di raggiungere in un’altra sezione i rivali egiziani. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carcere Como 232 Senza