Il carcere di Como è senza Garante dei detenuti | così il Bassone rischia di diventare una dimensione fantasma
Il Garante dei detenuti è la figura deputata a vigilare, ascoltare e segnalare eventuali abusi registrati all'interno di un carcere. "Al Bassone di Como tale figura manca da giugno 2024. Il rischio è che le criticità restino inascoltate, i dati ignorati e le zone grigie non affrontate", ha spiegato l'ex Garante, Alessandra Gaetani, a Fanpage.it. Così, però, il carcere rischia di diventare una vera e propria dimensione fantasma della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il carcere Bassone di Como è uno dei pochi in Italia ad avere una sezione dedicata alle persone che stanno affrontando un percorso di transizione di genere. Tra queste c’è anche Elisa, detenuta trans alla quale non è permesso lavorare all’esterno. Attraverso - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis scappa ancora dal carcere. Come al solito le sinistre sfruttano l'immunità solo quando li colpisce, un doppiopesismo vergognoso. Anche questa volta con la complicità del PPE. Come Lega con coerenza e spirito di giustizia abbiamo confermato la s - X Vai su X
Como, spedizione punitiva in carcere per lo spaccio di droga: feriti 3 agenti della Penitenziaria - Un gruppo di detenuti marocchini ha cercato di raggiungere in un’altra sezione i rivali egiziani. Si legge su msn.com