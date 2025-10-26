Il cannellone d'aria è Miglior piatto di pasta d'Italia Chef Gipponi | È vuoto e si mangia col gelato
Nella Guida ai ristoranti d'Italia 2026 del Gambero Rosso ad aggiudicarsi il premio Migliore proposta di pasta è stato il ristorante Dina, a Gussago (Brescia). Fanpage.it ha intervistato lo Chef Alberto Gipponi, che ci ha raccontato come sono nati alcuni dei suoi piatti simbolo, dal cannellone vuoto allo spaghettino con polpetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Miglior proposta di pasta 2026 - Gambero Rosso Un riconoscimento che arriva dopo anni di ricerca sulle infinite possibilità che acqua e farina posso darci. Cannellone d’aria, casoncello crudo ma cotto, limone sale e mandorle, pasta vetrificata e molte altre an - facebook.com Vai su Facebook