Il cammino dei Canarini Fermana oggi con la Fermignanese per stare in alto

Rifinitura alla Cops per la Fermana in vista del match di oggi al Recchioni contro la Fermignanese. Attenzione agli orologi che vanno sincronizzati sulle 14,30: per il ritorno dell' ora solare si gioca nell'orario invernale canonico e quindi un'ora prima di quanto si facesse fino ad una settimana fa. Fermana che ritroverà un Recchioni in condizioni senza dubbio migliori rispetto a quelle che ha lasciato una quindicina di giorni fa, nella gara con il Fabriano Cerreto. Lavori di manutenzione che ci sono stati anche se, di certo, il doppio turno casalingo in sette giorni non aiuta il rettangolo verde amico.

