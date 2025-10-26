Il cambio d’ora ha effetti psicologici e fisici ben documentati Ecco quali sono e come affrontarli | i consigli dell’esperto

"Il cambio d'ora ha effetti psicologici e fisici ben documentati. Per affrontarli, mantenere un ritmo sonno veglia quanto più regolare possibile ed esporsi alla luce solare sono due valide soluzioni" Così Gianluca Ficca, direttore del Laboratorio del Sonno del Dipartimento di Psicologia dell'Università Vanvitelli, spiega come sia possibile prepararsi al prossimo cambio d'ora che tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, porterà le lancette dell'orologio indietro di un'ora. "Il passaggio dell'ora – continua Ficca – porta conseguenze sia psicologiche che fisiche. Per quel che riguarda il lato psicologico, può presentarsi, oltre a una sonnolenza anche persistente, un peggioramento delle funzioni cognitive, con problemi di attenzione o di memoria.

