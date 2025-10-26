Il Brindisi inciampa a Racale | quinto pareggio 1-1 per i biancazzurri

Brindisireport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il Brindisi Fc non riesce a dare continuità alle vittorie. In casa dell'Atletico Racale arriva il quinto pareggio (1-1) per gli uomini di mister Ciullo, in una gara valevole per l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza. I padroni di casa, quinti in classifica, hanno sbloccato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

