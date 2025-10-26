Il bilancio del congresso Cardiacto | a Palermo le eccellenze della cardiologia di tutto il mondo

Si è concluso con grande successo e ampia partecipazione il congresso Cardiacto 2025, al Marina Convention Center di Palermo. Per quattro giorni, grandi professionisti del settore si sono incontrati all’evento, organizzato da Alfredo Galassi, ordinario di Cardiologia e direttore della Scuola di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

BILANCIO 3.0? NO, SIAMO AI DEBITI E ALLE CAMBIALI. La delibera del Congresso di Stato del 14 ottobre 2025 n. 2 - con oggetto “Progetto di sviluppo “SMaC 3.0” - è una delle tante perle della gestione gattiana del bilancio e non ce ne voglia il governo se ci - facebook.com Vai su Facebook

Il governo statunitense ha “chiuso”, perché il Congresso non ha trovato l'accordo sulla legge federale di bilancio in tempo: in gergo si chiama “shutdown”, ed è il primo dal 2019 - X Vai su X

Cardiacto 2025 a Palermo: “Il cuore e lo scompenso, una delle grandi sfide della cardiologia moderna” - Tra i simposi della terza giornata del Congresso Cardiacto 2025 a Palermo, particolare attenzione hanno destato i temi del rischio cardiovascolare residuo e della terapia ipocolesterolemizzante nel pa ... Lo riporta mondopalermo.it

La cerimonia di inaugurazione di Cardiacto 2025, le istituzioni e il mondo della sanità parlano ai giovani - Le istituzioni e il mondo della sanità hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Cardiacto 2025, al Marina Convention Center di Palermo, dinanzi a tanti esperti, eccellenze della cardiologi ... vivienna.it scrive

Al via Cardiacto 2025, proiettati in diretta in auditorium gli interventi eseguiti al Policlinico di Palermo - E’ iniziato il Congresso Cardiacto 2025, da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre a Palermo, al Marina Convention Center. Riporta mondopalermo.it