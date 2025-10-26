Il bilancio del congresso Cardiacto | a Palermo le eccellenze della cardiologia di tutto il mondo

Palermotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con grande successo e ampia partecipazione il congresso Cardiacto 2025, al Marina Convention Center di Palermo. Per quattro giorni, grandi professionisti del settore si sono incontrati all’evento, organizzato da Alfredo Galassi, ordinario di Cardiologia e direttore della Scuola di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cardiacto 2025 a Palermo: “Il cuore e lo scompenso, una delle grandi sfide della cardiologia moderna” - Tra i simposi della terza giornata del Congresso Cardiacto 2025 a Palermo, particolare attenzione hanno destato i temi del rischio cardiovascolare residuo e della terapia ipocolesterolemizzante nel pa ... Lo riporta mondopalermo.it

bilancio congresso cardiacto palermoLa cerimonia di inaugurazione di Cardiacto 2025, le istituzioni e il mondo della sanità parlano ai giovani - Le istituzioni e il mondo della sanità hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Cardiacto 2025, al Marina Convention Center di Palermo, dinanzi a tanti esperti, eccellenze della cardiologi ... vivienna.it scrive

Al via Cardiacto 2025, proiettati in diretta in auditorium gli interventi eseguiti al Policlinico di Palermo - E’ iniziato il Congresso Cardiacto 2025, da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre a Palermo, al Marina Convention Center. Riporta mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Congresso Cardiacto Palermo