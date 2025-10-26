Il Bayern Monaco ha annullato il tirocinio da allenatore previsto per Jerome Boateng dopo le proteste dei tifosi. L’ex difensore, condannato nel 2024 per lesioni personali alla ex compagna, avrebbe dovuto lavorare per alcune settimane con Vincent Kompany. Le polemiche e gli striscioni contro la violenza domestica hanno spinto il club a fare marcia indietro. Boateng ha dichiarato di non voler causare danni all’immagine del Bayern e di volersi concentrare sui propri progetti. Il giocatore ha ringraziato società, tecnico e tifosi per il sostegno. Ne scrive Athletic Le proteste dei tifosi per il ritorno di Boateng. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Bayern annulla lo stage da allenatore di Boateng dopo le proteste dei tifosi