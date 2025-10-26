Il Barça ‘aiuta’ Yamal dopo il Clasico

2025-10-26 23:51:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il tecnico sostituto Marcus Sorg dice che il Barcellona “aiuterà” Lamine Yamal a migliorare dopo una sconfitta nella Liga contro il Real Madrid che “non è stata molto facile” per il sensazionale spagnolo. Yamal ha affermato che il Real Madrid “ruba” e “si lamenta” in un’intervista su YouTube in vista del Clasico ed è stato insolitamente tranquillo al suo secondo inizio in campionato da quando è tornato dall’infortunio, sopportando i fischi del pubblico prima di scambiare insulti con l’attaccante dell’opposizione Vinicius Junior dopo il fischio finale nella sconfitta per 2-1 del Barça. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

