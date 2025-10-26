Al suo arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, per partecipare al vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, il presidente degli Usa Donald Trump è stato accolto dal primo ministro Anwar Ibrahim e da una cerimonia di musica e balli tradizionali di benvenuto. Trump ha salutato e poi, come ha fatto spesso in campagna elettorale, ha improvvisato qualche passo di danza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ballo del presidente Trump al suo arrivo in Malesia: il video all’aeroporto di Kuala Lumpur