Ieri in Campania | Irpinia e Campi Flegrei la terra trema in tutta la regione
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 25 ottobre 2025. Avellino – A meno di un mese dall’anniversario del terremoto che nel 1980 devastò interi paesi e provocò la morte di migliaia di persone, torna la paura in Irpinia: una scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata dagli strumenti dell’Ingv ad una profondità di 14 chilometri, un chilometro a sud di Montefredane. ( LEGGI QUI ). Benevento – Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa sera, alle 21:48, a Benevento e in diversi comuni della provincia. Il sisma, di cui si attendono i dati ufficiali dell’INGV, è stato percepito chiaramente in città, anche ai piani bassi delle abitazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
